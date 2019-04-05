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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
05.04.2019 - 19:47, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte 1-5 Nisan Yemekteyiz birincisi

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Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte 1-5 Nisan Yemekteyiz birincisi

TV8 ekranlarında her gün yayınlanan gündüz kuşağı programı Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti ve bir isim büyük ödülü alarak birinci oldu. Her hafta farklı yarışmacılarla ekranlara gelen Yemekteyiz Best Of'ta bir isim 10 bin TL'lik ödülle, haftanın zirvesine oturdu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte, İşte 1-5 Nisan Yemekteyiz birincisi...

Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı, her gün saat 15.45'te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan ve ilgiyle takip edilen Yemekteyiz'de, bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. İşte, Yemekteyiz'in 5 Nisan tarihinde gerçekleşen final bölümünde kazanan yarışmacı ve haftanın puan durumu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU

1-5 Nisan tarihinde bir hafta boyunca yarışmacıların yemekleri ile yarıştığı Yemekteyiz Best Of'ta bir kişi birinci oldu ve 10 bin TL'lik ödülü almaya hak kazandı. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Gülten hanım oldu. İşte Yemekteyiz'in haftalık puan durumu...

Nalan Toprak 20, Emel Tulsar 18, Gülten Demir 24, Nazmiye Akkömür 21, Müge Yaşarlar 17 puan aldı.

 YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

NALAN TOPRAK KİMDİR?

Yemekteyiz'in 1. gün yarışmacısı olan Nalan Toprak futbol hakemliği yapmaktadir. Toprak, kendine güvendiğini söyleyerek iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor.

GÜLTEN DEMİR KİMDİR?

Yemekteyiz Best Of'ta bu hafta yarışan Gülten Toprak 3. gün yarıştı. Gülten Toprak tekstil işi ile uğraşıyor.

EMEL TULSAR KİMDİR?

Haftanın 2. gün yarışmacısı olan Emel Tulsar iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Emel Tulsar ev hanımı.

NAZMİYE AKKÖMÜR KİMDİR?

Yemekteyiz'in bu hafta ekranlara gelen bölümlerinde Nazmiye Akkömür 4. günde yarışacak isimlerden. Akkömür, ev hanımı ve iddialı yarışmacılardan.

MÜGE YAŞARLAR KİMDİR?

Yemekteyiz'in 1-5 Nisan haftasında cuma günü yarışacak olan yarışmacısı Müge Yaşarlar çocuk gelişimi öğretmeni. Müge Yaşarlar yemek konusunda iddialı olduğunu belirtiyor.

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