Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte 1-5 Nisan Yemekteyiz birincisi
TV8 ekranlarında her gün yayınlanan gündüz kuşağı programı Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti ve bir isim büyük ödülü alarak birinci oldu. Her hafta farklı yarışmacılarla ekranlara gelen Yemekteyiz Best Of'ta bir isim 10 bin TL'lik ödülle, haftanın zirvesine oturdu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte, İşte 1-5 Nisan Yemekteyiz birincisi...
Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı, her gün saat 15.45'te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan ve ilgiyle takip edilen Yemekteyiz'de, bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. İşte, Yemekteyiz'in 5 Nisan tarihinde gerçekleşen final bölümünde kazanan yarışmacı ve haftanın puan durumu.
HAFTANIN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU
1-5 Nisan tarihinde bir hafta boyunca yarışmacıların yemekleri ile yarıştığı Yemekteyiz Best Of'ta bir kişi birinci oldu ve 10 bin TL'lik ödülü almaya hak kazandı. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Gülten hanım oldu. İşte Yemekteyiz'in haftalık puan durumu...
Nalan Toprak 20, Emel Tulsar 18, Gülten Demir 24, Nazmiye Akkömür 21, Müge Yaşarlar 17 puan aldı.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI
NALAN TOPRAK KİMDİR?
Yemekteyiz'in 1. gün yarışmacısı olan Nalan Toprak futbol hakemliği yapmaktadir. Toprak, kendine güvendiğini söyleyerek iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor.
GÜLTEN DEMİR KİMDİR?
Yemekteyiz Best Of'ta bu hafta yarışan Gülten Toprak 3. gün yarıştı. Gülten Toprak tekstil işi ile uğraşıyor.
EMEL TULSAR KİMDİR?
Haftanın 2. gün yarışmacısı olan Emel Tulsar iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Emel Tulsar ev hanımı.
NAZMİYE AKKÖMÜR KİMDİR?
Yemekteyiz'in bu hafta ekranlara gelen bölümlerinde Nazmiye Akkömür 4. günde yarışacak isimlerden. Akkömür, ev hanımı ve iddialı yarışmacılardan.
MÜGE YAŞARLAR KİMDİR?
Yemekteyiz'in 1-5 Nisan haftasında cuma günü yarışacak olan yarışmacısı Müge Yaşarlar çocuk gelişimi öğretmeni. Müge Yaşarlar yemek konusunda iddialı olduğunu belirtiyor.
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