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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kelebek
01.04.2018 - 08:49, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncuya yumruklu saldırı.. Dişleri kırıldı

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Ünlü oyuncuya yumruklu saldırı.. Dişleri kırıldı

Oyuncu Serhan Süsler İstanbul’da eşiyle gittiği eğlence mekânında başka bir müşteri tarafından darp edildi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü oyuncu Serhan Süsler'in eşiyle gittiği lüks eğlence mekânında başka bir müşteri tarafından darp edildiği ortaya çıktı.

 Süsler, İstanbul Kuruçeşme'deki lüks bir eğlence mekânına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Süsler'in iddiasına göre yan masada oturan Halil D. ile tartışma yaşandı. Yine iddiaya göre müşteri Halil D., tartışma sırasında ünlü oyuncuya saldırdı ve yumruk attı. Süsler'in aldığı darbeler sonrası dişleri kırıldı ve dudağı patladı. Ayaklarından da yaralanan Süsler, uzun bir süre yürümekte güçlük çekti.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Olayla ilgili Polis Merkezi'ne başvuran Süsler, Halil D.'den şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturmada Halil D.'nin ifadesine başvuruldu. Halil D. olayı doğrulayarak Serhan Süsler'in sarhoş bir vaziyette kendisine yaslandığını ve sarılarak öpmeye çalıştığını iddia etti. Süsler'i kendisinden ayırmak için eliyle ittiğini beyan eden genç adam, "Bileğim dudağına denk gelmiş olabilir. Bilerek kendisini yaralamadım. Olaydan sonra kendisiyle konuştum ve talihsiz bir durum yaşadığımızı söyledik. Karşılıklı anlaştık. Şikâyetin nedenini anlayamadım" dedi.

Yürütülen soruşturma sonunda Süsler'i kasten yaralayan Halil D. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Süsler'in vücudundaki yaralanmalardan bahsedilerek Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporuna yer verildi. İkili arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.
Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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