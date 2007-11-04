Türk aseksüeller internette buluştu

Kısa sürede 40 üyeye ulaşan aseksuel.com’da konu tüm boyutlarıyla tartışılıyor. B.S.D, aseksüelliği şöyle tarif ediyor: "Hayatında hiç cinsellik yaşamamış ya da yaşamak istemeyen kişiler. Sekse karşı nötrüz. Birçok kişi aseksüelliği cinsellikten iğrenmek zannediyor. Bu çok yanlış, hiç yaşamadığınız bir şeyden iğrenemezsiniz."



İNSANIN KENDİSİNİ GOOGLE’DA BULMASI İLGİNÇ



Bugüne kadar çok aşık oldum. İlişkilerim hep çok güzel başlıyordu ama devamında bir şekilde tıkanıyordum. Üniversite birinci sınıftayken internetten "cinselliği istemeyen" cümlesinin karşılığını ararken aseksüel kelimesiyle karşılaştım. İnsanın kendini Google’da bulması ilginç tabii ama başka kaynak yoktu.



Araştırırken aseksüellerin genç lideri David Jay’in kurduğu internet ağını keşfettim, üye oldum. Dünyanın her yerinden üyesi vardı. Amerika’dan pek çok arkadaş edindim. Tercihimin doğruluğunu gördükçe kararlılığım arttı.



CİNSELLİĞE HİÇ İLGİ DUYMADIM



Lise aşklarınızla zaten cinselliği pek fazla paylaşmıyorsunuz. Cinselliği evlendikten sonra yaşamak isteyen arkadaşlarımın sayısı fazla. Ben bunu da hiç düşünmedim. Ama çocukluğumdan beri cinselliğe hiç ilgi duymadım. Nedenini de merak etmedim. Bir arkadaşımın bilgisayarında porno film görmüştüm. Bu görüntüler de tercihimi değiştirmedi. Seksten iğrenmiyorum, sadece benim için yok. Bütün benliğim bana bunu haykırıyor. Mutluyum ve ileride de bunu başka bir şeyle değiştireceğimi hiç zannetmiyorum.



ÜNİVERSİTE ARKADAŞIMA AŞIK OLDUM



Beni en çok üniversite birdeyken yaşadığım ilişki üzdü. Okul arkadaşıma aşık oldum. Ama aseksüel olduğumu anlatıp bu ilişkinin yürümeyeceğini söyledim. Her şeye rağmen beni sevdiğini söyledi. Meğer bu düşüncemin sadece evlilik öncesi için geçerli olduğunu sanıyormuş. Altıncı ayımızda trafik kazası geçirdik. Hastanede beni ziyarete geldiğinde, "Neredeyse beraber olamadan ölecektik" dedi. Tercihimi bir kere daha anlatınca kıyamet koptu. İki ay sonra motosikletiyle trafik kazası geçirip öldü. Çevremizdekiler beni günah keçisi ilan etti.



DOKTORA DA GİTTİM, HORMON TESTİ DE YAPTIRDIM



Tıp fakültesinde okuyan kız kardeşim bana cinselliğin fizyolojisini anlattı. Hormonal dengemin nasıl olduğunu anlamam için test yaptırmamı istedi. Testler sonucunda bütün değerlerimin normal olduğunu gördük. Psikiyatra da gittim. Doktorum, bu şekilde mutlu olduğumu anladı ve cinselliğin öznel olduğunu söyledi. Duyanların ilk cümlesi, hayır aseksüel değilsin, oluyor. Herkes kendince cinselliği anlatmaya çalışıyor. Aslında ben de onlara aynı gözle bakıyorum. Cinselliği nasıl yaşayabiliyorsunuz, diye soruyorum.



ANNELİK İÇGÜDÜM YOK



Annelik içgüdüm hiç olmadı. Web sitemin üyesi iki aseksüel evlenip tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmuş. Artık tıp çok ilerledi, hiçbir şey imkansız değil. Kendi cinsiyetimden biriyle duygusal ilişki yaşamayı da doğru bulmuyorum. Gerçi bu, çok uzak olduğum bir konu hakkındaki görüşüm. Aseksüellikle eşcinsellik birbirinden o kadar farklı ve uzak ki.



ERKEKLERE EŞCİNSEL, KADINLARA EVDE KALMIŞ DİYORLAR



Siteyi hayatını kaybeden sevgilimin anısına kurdum. Ayrıca kendi tercihimden insanlarla tanışmak istedim. Kısa sürede 40 üye oldu. Üyelerin çoğu 20-25 yaş aralığında, üniversite öğrencisi veya üniversite mezunu. Kadın ve erkek üyelerin sayısı hemen hemen aynı. Evli olan ve evlenmeyi düşünen birer çiftle, hemcinslerine aşık olmak isteyen aseksüeller de var aramızda.



Sorunlarımızı da paylaşıyoruz. Özellikle erkek aseksüellerin problemleri çok fazla. Onlara eşcinsel ve iktidarsız, kadın aseksüellere evde kalmış diyorlar. Bu tercihin eşcinsellikten çok farklı olduğunu artık herkes anlamalı.



EVLENMEK İSTİYORUM AMA BİR ASEKSÜELLE



Zonguldaklıyım. Annem ev kadını, babam Zonguldak Belediyesi’nde çalışıyor. 21 ve 18 yaşında üniversite öğrencisi iki kardeşim var. Ailem modern görüşlü, hiçbir zaman fikirlerime karşı çıkmadılar. Tercihimi onlara açıkladığımda ilk önce tepki gösterdiler. Evlendikten sonra tercihimin değişeceğine inanıyorlardı. Bunun olmayacağını anladıklarında da sen mutluysan destekliyoruz dediler. Ama yine de evlenmemi istiyorlar. Aslında ben de evlenmeyi düşünüyorum. Ama kendi cinsel tercihimden biriyle... Şu anda beni bu şekilde kabul edip evlenmek isteyen iki arkadaşım var.



ASEKSÜEL.COM ÜYESİ ASEKSÜELLER ANLATIYOR



İLK GECE EŞİM ELİNİ KESİP ÇARŞAFA KAN DAMLATTI



Takma adı: Sevinç: 28 yaşındayım. Ailemin isteğiyle tanımadığım bir adamla evlendim. İlk gecemizde çok heyecanlıydım. Ama eşim ne yaparsa yapsın içimde herhangi bir cinsel dürtü yoktu. O gece eşim elini kesip çarşafa birkaç damla kan bıraktı. Jinekoloğa ve psikiyatra gittim. Çeşitli hormon ilaçları kullandım. Bu yüzden çok kilo aldım, yanaklarımda kıllar çıktı. O ilaçlar sayesinde birtakım dürtüler kazansam da ilişki sırasında anladım ki hayattan beklediğim şey bu değil. Evliliği daha fazla sürdüremedik. Ailesine kısır olduğumu söyledi. Onu hálá sevdiğim için bu yalana izin verdim. Şimdi ailemle yaşıyorum ve tercihimden mutluyum.



SEVGİLİ İŞ ARKADAŞLARIM, ARTIK DUYUN LÜTFEN BEN ASEKSÜELİM



Takma adı: EDplus: Tam anlamıyla yokluk içinde büyüdüm. Şimdi çalışmalarımın karşılığını alıyorum çünkü büyük bir şirkette yönetici oldum. Peki neden söylüyorum bunları? Şöyle; gerek kazancımın iyi olması, gerekse girişkenliğim nedeniyle çevrem benimle olmak isteyen kadınlarla dolu. Ama bundan sıkıldım. Sevgili iş arkadaşlarım artık duyun lütfen, ben aseksüelim. İşyerinde bana bazıları iktidarsız, bazıları da gay yakıştırması yapıyor. Ama kimsenin aklına aseksüel olma ihtimalim gelmiyor. En büyük isteğim baba olmak. Sanırım bir taşıyıcı anne bulmak ve bir defalık cinsel ilişkiye katlanmak zorunda kalacağım.



SORUN OLARAK GÖRÜLMEMELİ



İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doğan Şahin: Aseksüel yaşam sürenler farklı nedenleri olabilir: Birçok toplumda belli bir yaşı geçen insanlar, aktif bir cinsel yaşam sürmek olumlu karşılanmadığı için cinsel yaşamdan çekilebiliyor. Cinsel istek bozukluğu tıbbi veya psikolojik nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Kendi cinsel yönelimini kabul etmeyen, bastırıp farkına varmayan eşcinseller de cinsel arzu hissetmeyebilir. Bazı kişilik bozukluklarında da duygusal yakınlıklar kişi için tedirgin edici olduğundan cinsel yakınlıklardan uzak durulabilir. Kişi aseksüel yaşam sürdürmekten hoşnutsa, tercihi sosyal ve mesleki işlevselliğini etkilemiyorsa bunu bir sorun olarak değerlendirmek gerekmez.