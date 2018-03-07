 Tiyatroda Anadolu açılımı

25 Mart'a kadar sürecek, Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali daha sonra Diyarbakır, Van, Adana, Trabzon, Konya, Antalya ve Ankara'yla devam edecek. Altısı uluslararası ikisi ise yerli olan oyunla başlayacak festivalle ilgili konuşan DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Burada amaç sanatla birlikte ülkemizde kardeşliği pekiştirmek.

Diğer illerde başlayacak festivallerde oyun sayısı daha da artacak. Festivalin Bursa'dan başlaması anlamlı. Balkan ülkeleri Türkiye ve Bursa için çok büyük anlam ifade ediyor. Üsküp ne ise Bursa o. Bursa'nın yüzde 50'ye yakını Balkan göçmeni. Bu bir sanat köprüsü. Kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirmenin önemli argümanlarından birisi de tiyatro. Bu festivali biz 2014 yılında bakanlığımızın desteğiyle başlatmıştık. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bütün illerine yaymak" diye konuştu.

OTHELLO'YU MAKEDON OYUNCULAR SAHNEYE KOYDU

"Balkan Ülkeleri Tiyatro Yapımları Bursa'da Bir Araya Geliyor" Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali', Balkanlar'dan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 5'inci kez Bursa'da tiyatroseverlerle yarın buluşoyur. Perşembe günü perdelerini açacak olan, 'Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 2, yurtdışından 12 olmak üzere toplam 14 farklı oyun sahnelenecek. 25 Mart Pazar gününe kadar devam edecek festivalin biletleri 2 Mart Cuma günü satışa sunulacak. Festivalin açılışı Makedonya Üsküp Türk Tiyatrosu tarafından sahneye konan 'Othello' adlı tiyatro oyunuyla, 8 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde gerçekleşecek.

8 ÜLKENİN TİYATROCULARI BURSA'DA OLACAK

Balkan ülkelerinin tiyatro yapımlarının ağırlıkta olduğu ve dünyanın tanınmış tiyatro topluluklarının Türk tiyatro izleyicisiyle buluşması için fırsat olan etkinlik için, Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Arnavutluk tiyatroları da Bursa'ya gelecek. Sonraki yıllarda kapsamının genişletilmesi planlanan festivalde, Bulgaristan Tiyatro Müzik Merkezi, Kırcaali Kadriye Latifova Müzikali tarafından sahnelenen 'Bravo Franklin', Bulgaristan Devlet Kukla Tiyatrosu, Burgas tarafından sahneye konan 'Ormandaki Eğlence' ve Bursa Gölge Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Sihirli Ağaç' adlı çocuk oyunlarının yanı sıra çok sayıda atölye çalışması da tiyatroseverlerle buluşacak. Bursa'nın ekonomik gelişimine koşut olarak tiyatro sanatının canlandırılması ile çağdaş tiyatronun bölge insanına sergilenmesini sağlayacak olan festival programıyla ilgili detaylı