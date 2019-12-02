Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacısı Kezban kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada’nın 2- 6 Aralık tarihlerinde yarışacak gelin-kaynana ekiplerinden biri de Sultan Elibol ve kaynanası Kezban Elibol oldu. Özellikle Kezban Elibol eleştirileriyle dikkat çekti. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacısı Kezban kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada’nın kayınvalidelerinden Kezban Elibol, yarışmaya Tokat’tan katılıyor. İlk günden eleştirilerde bulunan Kezban Hanım, diğer kayınvalideleri de bakımsız olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Kezban Elibol, tepkileriyle program sunucusu Zuhal Topal'ı da şaşırttı. Sultan Elibol ve kaynanası Kezban Elibol k Zuhal Topal'la Sofrada'nın dördüncü gününde yarışacak.
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