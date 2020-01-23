Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Jemal Taganova kimdir, nereli?

Zuhal Topal'la Sofrada dördüncü gün yarışmacısı Jemal Taganova, 32 yaşında ve 7 aylık nişanlı. Türkmenistanlı olan yarışmacı, kazanırsa parayı düğünü için harcayacak. Kendisini dediği dedik, inatçı ve kararlı olarak tanımlayan Jemal Taganova; "Bende bu enerji olduktan sonra 15 bin lirayı kazanacağım. Tabi ki benim olacak." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Kayınvalidesi Şengül Çavdar ise aslen Trabzonlu. Lafını kimseden esirgemeyen Şengül Hanım, sofradan acıyı eksik etmediğini belirtti.