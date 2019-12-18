Zuhal Topal'la Sofrada yarışması formatıyla olduğu kadar yarışmacılarıyla gündeme geliyor. Her hafta birbirinden renkli karakterlerin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasına bu hafta ilk gün yarışmacısı Zeliha Çağıl damga vurdu. Rakip kayınvalidelerin verdiği puanlara sinirlenen Zeliha Çağıl, yorumlarıyla gerek güldürüyor gerekse tartışmaların fitilini ateşliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Gözde Çağıl -Zeliha Çağıl kimdir? İkili yarışmaya katıldıkları gün hayatlarına ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu.

Gözde Çağıl kimdir?



İzmirli

24 yaşında

6 yıllık evli. 1 çocuk annesi

Kendisini tutumlu, sakin ve ağırbaşlı olarak tanımayan Gözde Çağı, mutfakta da iddialı.

Zeliha Çağıl kimdir?•

Renkli bir karakter olan Zeliha Çağıl gelini gibi İzmir'de yaşıyor. Torunu için 15 bin lira kazanmaya geldi.