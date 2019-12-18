Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Gözde Çağıl -Zeliha Çağıl kimdir?
Gözde Çağıl ve Zeliha Çağıl, FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının 16-20 Aralık yarışmacıları arasında yer aldı. Yarışmanın bu haftaki açılışını gelini Gözde Çağıl ile yapan Zeliha Çağıl, geriye kalan dört gün rakip gelinlere konuk olacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Gözde Çağıl -Zeliha Çağıl kimdir
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması formatıyla olduğu kadar yarışmacılarıyla gündeme geliyor. Her hafta birbirinden renkli karakterlerin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasına bu hafta ilk gün yarışmacısı Zeliha Çağıl damga vurdu. Rakip kayınvalidelerin verdiği puanlara sinirlenen Zeliha Çağıl, yorumlarıyla gerek güldürüyor gerekse tartışmaların fitilini ateşliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Gözde Çağıl -Zeliha Çağıl kimdir? İkili yarışmaya katıldıkları gün hayatlarına ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu.
Gözde Çağıl kimdir?
İzmirli
24 yaşında
6 yıllık evli. 1 çocuk annesi
Kendisini tutumlu, sakin ve ağırbaşlı olarak tanımayan Gözde Çağı, mutfakta da iddialı.
Zeliha Çağıl kimdir?•
Renkli bir karakter olan Zeliha Çağıl gelini gibi İzmir'de yaşıyor. Torunu için 15 bin lira kazanmaya geldi.
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