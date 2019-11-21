Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacıları Ecem Kalafat ve kayınvalidesi Gülcihan Kalafat kimdir?
Ecem Kalafat ve kayınvalidesi Gülcihan Kalafat, 18-22 Kasım tarihleri arasında Zuhal Topal’la Sofrada’da yarışacak isimlerden oldu. Ecem Kalafat ve kayınvalidesi Gülcihan Kalafat ikilisi, final gününden hemen önce 21 Kasım Perşembe günü maharetlerini sergileyecek. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacıları Ecem Kalafat ve kayınvalidesi Gülcihan Kalafat kimdir?
Ecem Kalafat ve kayınvalidesi Gülcihan Kalafat, Zuhal Topal’la Sofrada’nın tanıtımlarında dikkat çeken isimler oldu. Bir bebek beklemesine rağmen oldukça dinamik olan Ecem Kalafat iddiaları tavırlarıyla adından söz ettirdi. İşte, Ecem Kalafat ve Gülcihan Kalafat ikilisinin hayatına dair bilgiler…
Zuhal Topal’la Sofrada'nın dördüncü yarışmacısı Ecem Kalafat, 25 yaşında 1 yıllık evli. Kayınvalide takıntılı domates soğan yemiyor. Hamile olan Ecem Kalafat, yarışmaya katıldığı ilk gün çifte mutluluk yaşamak için programa katıldığını belirtmişti.
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