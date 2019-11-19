Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacıları Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir?
Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ, 18-22 Kasım tarihleri arasında Zuhal Topal’la Sofrada’da yarışacak isimlerden oldu. Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ ikilisi, 19 Kasım Salı günü maharetlerini sergileyecek. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacıları Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ kimdir?
Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ, Zuhal Topal’la Sofrada’nın tanıtımlarında dikkat çeken isimler oldu. Kayınvalidesine söz vermeyen Ece Karakuş Apa’nın diğer kayınvalidelere de oldukça sert yaklaştığı görülüyor. İşte, Ece Karakuş Apa ve Derya Uludağ ikilisinin hayatına dair bilgiler…
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım salı yarışmacıları Ece Karakuş Apa ve kayınvalidesi Derya Uludağ. 23 yaşında, 2 yıllık evli ve bir çocuk annesi olan Derya Uludağ oldukça hırslı. Sporcu olan genç yarışmacı, 15 Bin TL’lik büyük ödülü alacağınna kesin olarak inanıyor.
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