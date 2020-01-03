Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi kim oldu?

Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün, haftanın finali heyecanı vardı. Gelin ve kayınvalideleri buluşturan programda haftayı birinci tamamlayan isim açıklandı. İşte, Zuhal Topal'la 30 Aralık - 3 Ocak 2020 haftasının birincisi...

Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta; toplamda 40 puan alan Emine Hanım birinci oldu. Tuğa Hanım da 39 puanda kaldı ve ikincilikle yetindi. 33 puan toplayan Kevser Hanım üçüncü olurken, 18 puan alan Gülzade Hanım dördüncü oldu. Toplamda en az puanı ise 17 puan toplayan Fatma Hanım aldı ve beşinci sırada yer aldı.