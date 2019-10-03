Zuhal Topal'la Sofrada Mikser (dış ses) kimdir?
Mikser, Yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada’nın görülmeyen ancak en çok merak edilen ismi. Zaman zaman yarışmacıları zorlayan ve sunucu Zuhal Topal ile atışmalar yaşayan Mikser, aslında yarışmanın dış sesi. Peki, Mikser ismini Zuhal Topal'ın verdiği dış ses gerçekte kim?
Zuhal Topal’la Sofrada programının takipçileri yarışmacıların yanı sıra programın dış sesi nam-ı değer Mikser’ini sık sık internet üzerinden araştırıyor. Televizyon izleyicilerinin sesine aşina olduğu bu isim, tecrübeli seslendirme sanatçısı Aydoğan Temel...
AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?
Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde dünyaya geldi. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır.
Sıkça konuştuğu ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sayılabilir. Genellikle seslendirme yaptığı karakterleri kötü, sapık, komik, sorunlu adamlar oluşturmaktadır. Daha sonra Uçankuş programında şimdiye kadar ekranın dışında gizemli bir ses kalan Aydoğan Temel, ekranın karşısına çıktı ve bu programı sundu.
Aydoğan Temel, 2011 yılında vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı sinema filminin senaryosunu yazarak baş rolünde oynadı. Ayrıca 2010 yılında Atv'de yayınlanan Yalancısın Sen isimli dizide oynadı.
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