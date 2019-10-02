Zuhal Topal'la Sofrada Kader ve Aynur Üçtaş neden diskalifiye edildi?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasından diskalifiye haberi geldi. Zuhal Topal'la Sofrada'nın 30 Eylül - 4 Ekim haftasında yarışan Kader Üçtaş ve kayınvalidesi Aynur Hanım diskalifiye oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada Kader Üçtaş ve kayınvalidesi Aynur neden diskalifiye oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının haftalık tanıtım görüntüleri kafalarda soru işareti bıraktı. Sert çıkışları ve tepkileriyle hem Zuhal Topal hem de diğer yarışmacıları şaşırtan Kader ve Aynur Üçtaş ikilisinin ilerleyen görüntülerde yer alamaması merak uyandırdı. Tanıtımda Zuhal Topal’dan diskalifiye açıklaması geliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada Kader Üçtaş ve kaynanası Aynur neden diskalifiye oldu?
İkilinin diskalifiye nedeni ilerleyen günlerde belli olacak ancak ikilinin sert sözleri ve davranışları sebebiyle bu kararın alındığı tahmin ediliyor.
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