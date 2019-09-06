Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finalinde birinci kim oldu? İşte 15 bin TL'lik para ödülünün sahibi
Gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında, haftanın birincisini seçmek için büyük final heyecanı yaşandı. Her gün beş gelinin yemek yapıp, kayınvalidelerin puan verdiği yarışmada, birinci olan isim, büyük ödülü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte, 2-6 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazanan ismi...
Hafta içi hergün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında 6 Eylül Cuma günü haftanın finali gerçekleşti. Yarışmanın final gününde, 5. gün yarışmacısı Berna Hanım, şiş börek çorbası, tavuklu kepse, cacık, nemmuş, tahinli mütebbel, fincanda cevizli künefe menüsü hazırladı. Yemeklerin tadına bakan kayınvaliler, yarışmanın ilerleyen dakikalarında oylamaya geçti. Heyecan dolu anların ardından, Zuhal Topal bu hafta kazanan ismi açıkladı. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışması haftanın kazananı...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
6 Eylül Cuma günü, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisini seçmek için kayınvalideler Berna Hanım'ın yemeklerini tattı. 5 gün boyunca yemekleri ile yarışan gelinlerden, Leyla Hanım 25 puanlar birinci oldu. Böylece yarışmacı 15 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle