Zuhal Topal'la Sofrada en yüksek puanı kim aldı? 27 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve kazananı kim oldu?
Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 23-27 Aralık haftası finali cuma akşamı gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin beraber rekabet ettiği yarışmada 5 gün boyunca en fazla puanı alan bir gelin haftanın birincisi oldu. Birinci olan isim 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada en yüksek puanı kim aldı? 27 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve kazananı kim oldu?
Zuhal Topal'ın sunuculuğu ile gerçekleşen Sofrada yarışmasında haftanın finali Aslıhan Günay ve kayınvalidesi Birgül Günay'ın evinde gerçekleşti. Aslıhan Hanım misafirlerinin karşısına oldukça iddialı bir menü ile çıktı. Gün sonunda yarışmacının yaptığı yemeklerin tadına bakan kayınvalideler verdikleri puanlarla haftanın kazananını belirledi. İşte, 27 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada kazananı.
27 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ
23 Aralık Pazartesi günü günü bir haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları, 27 Aralık Cuma akşamı Aslıhan Hanım'ın evine misafir oldu. Aslıhan Hanım'ın yaptığı yemekler rakiplerinden oldukça fazla eleştiri aldı.
Tadım bölümü sonrası haftanın birincisini Zuhal Topal açıkladı. Bu hafta en fazla puan alarak birinci olan isim Nilgün Hanım'ın gelini Saadet Hanım oldu. Saadet Hanım böylece 15 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
Tülay Topal ve kaynanası Gülten Topal
Büşra Aslanoğlu ve kaynanası Hatice Aslanoğlu
Saadet Kaçar ve kaynanası Nilgün Kaçar
Şerife Nur Benlice ve kaynanası Şenay Benlice
Aslıhan Günay ve kaynanası Birgül Günay
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle