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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada dış sesi (Mikser) Aydoğan Temel kimdir?

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Zuhal Topal'la Sofrada dış sesi (Mikser) Aydoğan Temel kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada programının dış sesinin Aydoğan Temel olduğu ortaya çıktı. Program sunucusu Zuhal Topal’ın sürekli ‘Mikser’ diyerek takıldığı Aydoğan Temel’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada dış sesi (Mikser) Aydoğan Temel kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada programının dış sesi olarak tanınan Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde dünyaya geldi.

Aydoğan Temel, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır.

Sıkça konuştuğu ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sayılabilir. Genellikle seslendirme yaptığı karakterleri kötü, sapık, komik, sorunlu adamlar oluşturmaktadır. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin dış sesi Aydoğan Temel'dir. O zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin beğenisini kazanarak aklitleri türedi. Daha sonra Uçankuş programında şimdiye kadar ekranın dışında gizemli bir ses kalan Aydoğan Temel ekranın karşısına çıktı ve bu programı sundu.

2011 yılında vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı sinema filminin senaryosunu yazarak baş rolünde oynadı. Ayrıca 2010 yılında Atv'de yayınlanan Yalancısın Sen isimli dizide oynadı.

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