Zuhal Topal'la Sofrada dış sesi (Mikser) Aydoğan Temel kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada programının dış sesinin Aydoğan Temel olduğu ortaya çıktı. Program sunucusu Zuhal Topal’ın sürekli ‘Mikser’ diyerek takıldığı Aydoğan Temel’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada dış sesi (Mikser) Aydoğan Temel kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada programının dış sesi olarak tanınan Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde dünyaya geldi.
Aydoğan Temel, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır.
Sıkça konuştuğu ünlüler arasında: William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sayılabilir. Genellikle seslendirme yaptığı karakterleri kötü, sapık, komik, sorunlu adamlar oluşturmaktadır. Show TV'de bir dönem yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi'nin dış sesi Aydoğan Temel'dir. O zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin beğenisini kazanarak aklitleri türedi. Daha sonra Uçankuş programında şimdiye kadar ekranın dışında gizemli bir ses kalan Aydoğan Temel ekranın karşısına çıktı ve bu programı sundu.
2011 yılında vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı sinema filminin senaryosunu yazarak baş rolünde oynadı. Ayrıca 2010 yılında Atv'de yayınlanan Yalancısın Sen isimli dizide oynadı.
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