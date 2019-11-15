Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim birinci oldu? İşte ödülü alan o yarışmacı
İki sezondur ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada programında 11-15 Kasım haftası tamamlandı. Bir hafta boyunca hünerlerini sonuna kadar sergileyen yarışmacılardan kimin birinci olduğu, akşamın sonunda belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim birinci oldu?
Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün, haftanın finali heyecanı vardı. Gelin ve kayınvalideleri buluşturan programda haftayı birinci tamamlayan isim açıklandı. İşte, Zuhal Topal'la 11-15 Kasım 2019 haftasının birincisi...
Haftanın finalinde 30 puanla 15.000 TL ödülün sahibi Emine Hanım'ın gelini Derya Hanım oldu.
Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta; toplamda 30 puan alan Derya Hanım birinci oldu. Aslı ve Serap 29 puan alarak ikinciliği paylaştı. İlk gün yarışan Yasemin 26 puanda kalırken, Sibel ise 22 ile haftanın en az puan alan ismi oldu.
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