Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim birinci oldu?
Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında 16-20 Eylül 2019 haftası tamamlandı. Bir hafta boyunca hünerlerini sergileyen yarışmacılardan kimin birinci olduğu, akşamın sonunda belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim birinci oldu?
Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün, haftanın finali heyecanı vardı. Gelin ve kayınvalideleri buluşturan programda haftayı birinci tamamlayan isim açıklandı. İşte, haftayı birinci olarak bitiren ve ödülü alan isim...
Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta; toplamda 29 puan alan Nur Döne birinci oldu. 27 puan alan Serap Bozkurt ikincilikle yetinirken, 24 puan alan Sümeyye ise haftayı üçüncü olarak tamamlandı. Serap Taş ise 23 puanla dördüncü sırada yer aldı. Seren ise 22 puanla haftayı beşinci olarak tamamladı.
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