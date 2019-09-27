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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
27.09.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, 23 27 Eylül haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

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Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, 23 27 Eylül haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Yarışmanın 23-27 Eylül haftasında en iyi yemeği hazırlayan bir gelin, kayınvalidelerden en çok puanı alıp haftayı birincilikle tamamladı ve para ödülünün sahibi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Zuhal Topal'da Sofrada kazananı bu hafta hangi yarışmacı oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında en çok puanı alan yarışmacı...

Gündüz kuşağı yemek yarışmacı Zuhal Topal'la Sofrada, bu hafta İzmir'e konuk oldu. 23 Eylül Pazartesi günü başlayan maraton cuma akşamı Mine Hanım'ın evinde son buldu. Birbirinden renkli yarışmacıların yarıştığı programda, bir isim haftayı birinci olarak tamamladı. Peki, en çok puanı isim kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazanan ismi.

27 EYLÜL ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ

Zuhal Topal'la Sofrada'da haftanın finali gerçekleşti. Haftanın son yarışmacısı olan Mine hanım final gününde, domates çorbası, kıymalı başamel soslu krep bohçası, börülce tarator, çökerme kebabı, sebzeli bulgur pilavı, yeşil salata, incirli muhallebili tatlı menüsü hazırladı. Gün sonunda kayınvalidelerden en çok puanı alan isim Müjde Hanım oldu. Müjde Hanım haftayı 35 puan ile tamamladı. Böylece yarışması 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

23-27 Eylül tarihli Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları;

Sibel Erturan - Kaynana Bahriye Erturan

Karşıyakalı Sibel Erturan 29 yaşındadır. 5 yıllık evli olan Sibel Erturan 1 çocuk annesidir. Sessizliği ve sakinliği ve bilgili olması ile tanınıyor.

Bahriye Erturan ise tam bir mutfak aşığıdır. Oğlu ve gelininin savurganlığından şikayetçidir.

 Esile Şengörür – Kaynana Meral Şengörür

Esile Şengörür 28 yaşında ve 1 yıllık evlidir. İnançlı, çalışkan ve bir o kadar da hırslıdır. Mutfakta hızlı olan Esile Şengörür, çok çabuk küsmesiyle tanınıyor. Kaynana Meral Hanım ise tam bir alışveriş tutkunudur. Gardırobu eşya doludur.

Müjde Ahiskalı – Kaynana Ömür Ahiskalı

Müjde Ahiskalı 36 yaşında ve 7 yıllık evlidir. Mağruri ağırbaşlı ve sözünün eridir. Yemek yapmak ise en büyük eğlencesidir. Kayınvalide Ömür Hanım ise gelininin en büyük destekçisidir.

Gülten Bezek – Kaynana Hayriye Bezek

Gülten Bezek 45 yaşında ve 21 yıllık evlidir. 2 çocuk annesi olan Gülten Bezek, kayınvalidesi ile uyumu ile dikkat çekiyor. Kaynana Hayriye Hanım ise dediğim dedik birisi ancak bir o kadar da merhametli birisidir.

Mine Kahramantürk – Kaynana Sündüz Kahramantürk

Mine Kahramantürk 42 yaşında ve 23 yıllık evli 2 çocuk annesidir. Kayınvalide Sündüz Hanım ise tam bir İzmir Hanımefendisidir. Sessiz, sakin, ağırbaşlı ama sözünün de eridir.

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