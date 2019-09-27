Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, 23 27 Eylül haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı
Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Yarışmanın 23-27 Eylül haftasında en iyi yemeği hazırlayan bir gelin, kayınvalidelerden en çok puanı alıp haftayı birincilikle tamamladı ve para ödülünün sahibi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Zuhal Topal'da Sofrada kazananı bu hafta hangi yarışmacı oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında en çok puanı alan yarışmacı...
Gündüz kuşağı yemek yarışmacı Zuhal Topal'la Sofrada, bu hafta İzmir'e konuk oldu. 23 Eylül Pazartesi günü başlayan maraton cuma akşamı Mine Hanım'ın evinde son buldu. Birbirinden renkli yarışmacıların yarıştığı programda, bir isim haftayı birinci olarak tamamladı. Peki, en çok puanı isim kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazanan ismi.
27 EYLÜL ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ
Zuhal Topal'la Sofrada'da haftanın finali gerçekleşti. Haftanın son yarışmacısı olan Mine hanım final gününde, domates çorbası, kıymalı başamel soslu krep bohçası, börülce tarator, çökerme kebabı, sebzeli bulgur pilavı, yeşil salata, incirli muhallebili tatlı menüsü hazırladı. Gün sonunda kayınvalidelerden en çok puanı alan isim Müjde Hanım oldu. Müjde Hanım haftayı 35 puan ile tamamladı. Böylece yarışması 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
23-27 Eylül tarihli Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları;
Sibel Erturan - Kaynana Bahriye Erturan
Karşıyakalı Sibel Erturan 29 yaşındadır. 5 yıllık evli olan Sibel Erturan 1 çocuk annesidir. Sessizliği ve sakinliği ve bilgili olması ile tanınıyor.
Bahriye Erturan ise tam bir mutfak aşığıdır. Oğlu ve gelininin savurganlığından şikayetçidir.
Esile Şengörür – Kaynana Meral Şengörür
Esile Şengörür 28 yaşında ve 1 yıllık evlidir. İnançlı, çalışkan ve bir o kadar da hırslıdır. Mutfakta hızlı olan Esile Şengörür, çok çabuk küsmesiyle tanınıyor. Kaynana Meral Hanım ise tam bir alışveriş tutkunudur. Gardırobu eşya doludur.
Müjde Ahiskalı – Kaynana Ömür Ahiskalı
Müjde Ahiskalı 36 yaşında ve 7 yıllık evlidir. Mağruri ağırbaşlı ve sözünün eridir. Yemek yapmak ise en büyük eğlencesidir. Kayınvalide Ömür Hanım ise gelininin en büyük destekçisidir.
Gülten Bezek – Kaynana Hayriye Bezek
Gülten Bezek 45 yaşında ve 21 yıllık evlidir. 2 çocuk annesi olan Gülten Bezek, kayınvalidesi ile uyumu ile dikkat çekiyor. Kaynana Hayriye Hanım ise dediğim dedik birisi ancak bir o kadar da merhametli birisidir.
Mine Kahramantürk – Kaynana Sündüz Kahramantürk
Mine Kahramantürk 42 yaşında ve 23 yıllık evli 2 çocuk annesidir. Kayınvalide Sündüz Hanım ise tam bir İzmir Hanımefendisidir. Sessiz, sakin, ağırbaşlı ama sözünün de eridir.
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