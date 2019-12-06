Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 2 6 Aralık haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 290. bölümünde 6 Aralık Cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Şeydanur Hanım final günü iddialı bir menü hazırladı. Kayınvalidelerin verdiği puanlama sonrası, cuma akşamı bir gelin 15 bin TL'yi kazandı. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının son bölümünde yaşananlar.

6 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında Şeydanur Hanım misafirlerinin karşısına, mantar çorbası, pastırma pide, soya soslu sade sote, patetes püresi, fırstıklı kuş gözü, yoğurtlu pancar mezesi, maskolin salatası, kıymalı enginar, demı glace soslu bonfile, cevizli kadayıf sarma menüsü ile çıktı. Kayınvalidelerin yemeklerin tadına bakmasının ardından puanlama bölümüne geçildi.

Bu hafta 36 puan alarak birinci olan yarışmacı Kezban Hanım'ın gelini Sultan Hanım oldu. Böylece Sultan Hanım 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

Haftanın puan durumu

Sultan Hanım: 36 puanla birinci

Şeydanur Hanım: 30 puanla ikinci

Kumru Hanım: 29 puanla üçüncü

Buse Hanım: 21 puanla dördüncü

Meltem Hanım: 19 puanla beşinci

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Meltem Kavas ve kayınvalidesi Nigar Kavas

Kumru Temurlek ve kayınvalidesi Melek Temurlek

Buse Çevik ve kayınvalidesi Bircan Çevik

Sultan Elibol ve kayınvalidesi Kezban Elibol

Ceyda Nur Deniz ve kayınvalidesi Zatiye Deniz