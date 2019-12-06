Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 2 6 Aralık haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı
Hafta için her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında, haftanın finali gerçekleşti. 2 Aralık Pazartesi gününden itibaren mutfakta hünerlerini gösteren 5 gelinden biri, yapılan oylama sonrası haftanın birincisi seçildi. Kazanan yarışmacı para ödülüne sahip oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Para ödülünü kim aldı? İşte, 2 6 Aralık haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 290. bölümünde 6 Aralık Cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Şeydanur Hanım final günü iddialı bir menü hazırladı. Kayınvalidelerin verdiği puanlama sonrası, cuma akşamı bir gelin 15 bin TL'yi kazandı. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının son bölümünde yaşananlar.
6 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında Şeydanur Hanım misafirlerinin karşısına, mantar çorbası, pastırma pide, soya soslu sade sote, patetes püresi, fırstıklı kuş gözü, yoğurtlu pancar mezesi, maskolin salatası, kıymalı enginar, demı glace soslu bonfile, cevizli kadayıf sarma menüsü ile çıktı. Kayınvalidelerin yemeklerin tadına bakmasının ardından puanlama bölümüne geçildi.
Bu hafta 36 puan alarak birinci olan yarışmacı Kezban Hanım'ın gelini Sultan Hanım oldu. Böylece Sultan Hanım 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.
Haftanın puan durumu
Sultan Hanım: 36 puanla birinci
Şeydanur Hanım: 30 puanla ikinci
Kumru Hanım: 29 puanla üçüncü
Buse Hanım: 21 puanla dördüncü
Meltem Hanım: 19 puanla beşinci
BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
Meltem Kavas ve kayınvalidesi Nigar Kavas
Kumru Temurlek ve kayınvalidesi Melek Temurlek
Buse Çevik ve kayınvalidesi Bircan Çevik
Sultan Elibol ve kayınvalidesi Kezban Elibol
Ceyda Nur Deniz ve kayınvalidesi Zatiye Deniz
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