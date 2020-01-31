Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Hangi gelin kaç puan aldı? İşte 31 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 330. bölümünde cuma akşamı final heyecanı yaşandı. 31 Ocak Cuma akşamı yapılan haftanın finalinde Melek Hanım iddialı bir menü ile konuklarını ağırladı. Melek Hanım yemekleri ile kayın valilerin sert eleştiri oklarına hedef oldu. Tadım bölümünün ardından ise puanlama bölümüne geçildi. Peki, 27 31 Ocak haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? İşte, en fazla puanı alarak Zuhal Topal'la Sofrada birincisi olan isim...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

27 Ocak Pazartesi günü bir haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları, haftanın son gününde yarışmacı Melek Hanım'ın evine konuk oldu. Melek Hanım haftanın son gününde en fazla puanı alıp birinci olmak için misafirlerinin karşısına oldukça iddialı bir menü ile çıktı. Zuhal Topal'ın oylarının da etkili olduğu yarışmada tadım bölümü sonrası haftanın birincisi açıklandı.

Bu hafta en çok puanı alarak birinci olan gelin Duygu Hanım oldu. Duygu Hanım böylece 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazandı.

Gün sonunda Dilek Hanım 23 puanla haftanın sonuncusu oldu. Melek Hanım ise 26 puanla haftanın üçüncüsü oldu.

MELEK HANIM'IN MENÜSÜNDE NELER VARDI?

Haftanın son günü yarışan Melek Hanım hazırladığı menü ile yarışmacılardan en fazla puanı almak için mücadele etti. Melek Hanım haftanın finalinde, lebiye çorbası, ıspanaklı borani, lor peynirli börek, mısır unlu patlıcan kızartması, garnitürlü patates yuvası, saç kavurma, bulgur pilavı, mevsim salatası, kupta kadayıflı muhallebi menüsünü hazırladı.