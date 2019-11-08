Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? İşte 8 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada programında cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, 8 Kasım akşamı gerçekleşen finalde bu hafta en fazla oyu alarak para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, 8 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazananı ve haftanın puan durumu.
Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 4 Kasım Pazartesi günü başlayan yemek maratonu 8 Kasım Cuma akşamı yapılan final ile son buldu. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, haftanın finali Esma Hanım'ın evinde gerçekleşti. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında en fazla puanı kim aldı? İşte, 4 8 Kasım haftası Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki kazananı....
8 KASIM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
İlgi gören yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 8 Kasım Cuma akşamı ekranlara gelen 270. bölümünde yarışmacı Esma Hanım misafirlerini konuk etti. Esma Hanım haftanın finalinde, ekşili köfte çorbası, eli böğründe, Maraş kıvrımı, pizza böreği, bademli pilav, pazı sarması, Akdeniz salatası menüsü ile yarışmacıların karşısına çıktı.
Yapılan tadım bölümünün ardından puanlama bölümüne geçildi. 8 Kasım Cuma akşamı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta en fazla puanı alan yarışmacı Gül Hanım oldu. 30 puanla haftanın birincisi olan Gül Hanım 15 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.
İŞTE HAFTANIN PUAN DURUMU
Nergis Hanım: 29
Gülcan Hanım: 26
Gül Hanım: 30
Sevim Hanım: 28
Esma Hanım: 14
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