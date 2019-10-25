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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.10.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? İşte 25 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

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Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? İşte 25 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen gündüz kuşağı yemek yarışması, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bir haftalık mücadele cuma akşamı son buldu. Gelin ve kayın validelerin yarıştığı programda, en iyi menüyü hazırlayarak fazla puanı toplayan bir isim, cuma günü yapılan finalin ardından, haftayı birinci olarak tamamladı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? Para ödülünü hangi yarışmacı aldı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 25 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 260. bölümünde final heyecanı yaşandı. Birbirinden iddialı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada, diğer yarışmacılardan en yüksek puanı alan isim, para ödülü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında en fazla puanı kim aldı? İşte, 21 25 Ekim Ekim haftası Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazananı ve puan durumu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında, 21 Ekim Pazartesi günü başlayan maraton cuma akşamı tamamladı. Tadım bölümünün ardından yapılan puanlama sonrası haftanın birincisini Zuhal Topal açıkladı.

Yarışmada bu hafta en çok puanı alan yarışmacı Elmas Hanım'ın gelini Ceylan Hanım oldu. 30 puanla haftanın birincisi olan Ceylan Hanım 15 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

HAFTANIN PUANLAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Aylin Hanım: 29

Jale Hanım: 29

Ceylan Hanım: 30

Meltem Hanım: 27

Sevda Hanım: 20

 

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