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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? 4 Ekim Zuhal Topal'la sofrada birinci

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Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? 4 Ekim Zuhal Topal'la sofrada birinci

FOX TV ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada, cuma akşamı haftanın finali ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın cuma akşamı ekranlara gelen bölümünde Kader Üçtaş ve kayınvalidesi Aynur Hanım diskalifiye oldu. Yarışmacıların ayrılmasıyla, puanlama bölümü diğer isimler arasında yapıldı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? İşte, 4 Ekim Zuhal Topal'la sofrada birinci.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 4 Ekim Cuma akşamı 245. bölümünde final heyecanına sahne oldu. gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, final bölümünden önce diskalifiye haberi geldi.Sunucu Zuhal Topal,  ikilinin uygunsuz davranışları ve istekleri nedeniyle Kader Üçtaş ve kayınvalidesi Aynur Hanım'ın yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. Peki, hangi isim bu hafta birinci oldu? İşte, 30 Eylül 4 Ekim haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı.

4 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında iki diskalifiye haberi sonrası haftanın finali yapıldı. Final puanlaması , haftanın son gün yarışmacısı Gülhan Hanım'ın evinde yapıldı. Tadım bölümü sonrası puanlama gelin ve kayınvalideler arasında gerçekleşti. En iyi yemeği yapıp en yüksek puanı alan Serpil Hanım ve hayınvalidesi haftanın birincisi oldu. Böylece yarışmacılar para ödülünü almaya hak kazandı.

 

 

 

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