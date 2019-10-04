Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? 4 Ekim Zuhal Topal'la sofrada birinci
FOX TV ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada, cuma akşamı haftanın finali ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın cuma akşamı ekranlara gelen bölümünde Kader Üçtaş ve kayınvalidesi Aynur Hanım diskalifiye oldu. Yarışmacıların ayrılmasıyla, puanlama bölümü diğer isimler arasında yapıldı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? İşte, 4 Ekim Zuhal Topal'la sofrada birinci.
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 4 Ekim Cuma akşamı 245. bölümünde final heyecanına sahne oldu. gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, final bölümünden önce diskalifiye haberi geldi.Sunucu Zuhal Topal, ikilinin uygunsuz davranışları ve istekleri nedeniyle Kader Üçtaş ve kayınvalidesi Aynur Hanım'ın yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. Peki, hangi isim bu hafta birinci oldu? İşte, 30 Eylül 4 Ekim haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı.
4 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında iki diskalifiye haberi sonrası haftanın finali yapıldı. Final puanlaması , haftanın son gün yarışmacısı Gülhan Hanım'ın evinde yapıldı. Tadım bölümü sonrası puanlama gelin ve kayınvalideler arasında gerçekleşti. En iyi yemeği yapıp en yüksek puanı alan Serpil Hanım ve hayınvalidesi haftanın birincisi oldu. Böylece yarışmacılar para ödülünü almaya hak kazandı.
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