Zuhal Topal’la Sofrada 23-27 Eylül yarışmacıları kimdir?
Zuhal Topal ile Sofrada'nın 23-27 Eylül tarihli yarışmacıları açıklandı. Birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı Zuhal Topal ile Sofrada yarışmasının 23-27 Eylül tarihli yarışmasında 5 gün İzmir'de geçecek. İşte, Zuhal Topal ile Sofrada'nın 23-27 Eylül tarihli yarışmacıları hakkında bazı bilgiler
Zuhal Topal'la Sofrada'nın 23-27 Eylül tarihli yarışmacıları ekran karşısına çıktı. İşte, 23-27 Eylül tarihli Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları;
Sibel Erturan - Kaynana Bahriye Erturan
Karşıyakalı Sibel Erturan 29 yaşındadır. 5 yıllık evli olan Sibel Erturan 1 çocuk annesidir. Sessizliği ve sakinliği ve bilgili olması ile tanınıyor.
Bahriye Erturan ise tam bir mutfak aşığıdır. Oğlu ve gelininin savurganlığından şikayetçidir.
Esile Şengörür – Kaynana Meral Şengörür
Esile Şengörür 28 yaşında ve 1 yıllık evlidir. İnançlı, çalışkan ve bir o kadar da hırslıdır. Mutfakta hızlı olan Esile Şengörür, çok çabuk küsmesiyle tanınıyor. Kaynana Meral Hanım ise tam bir alışveriş tutkunudur. Gardırobu eşya doludur.
Müjde Ahiskalı – Kaynana Ömür Ahiskalı
Müjde Ahiskalı 36 yaşında ve 7 yıllık evlidir. Mağruri ağırbaşlı ve sözünün eridir. Yemek yapmak ise en büyük eğlencesidir. Kayınvalide Ömür Hanım ise gelininin en büyük destekçisidir.
Gülten Bezek – Kaynana Hayriye Bezek
Gülten Bezek 45 yaşında ve 21 yıllık evlidir. 2 çocuk annesi olan Gülten Bezek, kayınvalidesi ile uyumu ile dikkat çekiyor. Kaynana Hayriye Hanım ise dediğim dedik birisi ancak bir o kadar da merhametli birisidir.
Mine Kahramantürk – Kaynana Sündüz Kahramantürk
Mine Kahramantürk 42 yaşında ve 23 yıllık evli 2 çocuk annesidir. Kayınvalide Sündüz Hanım ise tam bir İzmir Hanımefendisidir. Sessiz, sakin, ağırbaşlı ama sözünün de eridir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle