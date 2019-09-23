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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Zuhal Topal’la Sofrada 23-27 Eylül yarışmacıları kimdir?

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Zuhal Topal’la Sofrada 23-27 Eylül yarışmacıları kimdir?

Zuhal Topal ile Sofrada'nın 23-27 Eylül tarihli yarışmacıları açıklandı. Birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı Zuhal Topal ile Sofrada yarışmasının 23-27 Eylül tarihli yarışmasında 5 gün İzmir'de geçecek. İşte, Zuhal Topal ile Sofrada'nın 23-27 Eylül tarihli yarışmacıları hakkında bazı bilgiler

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 23-27 Eylül tarihli yarışmacıları ekran karşısına çıktı. İşte, 23-27 Eylül tarihli Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları;

Sibel Erturan - Kaynana Bahriye Erturan

Karşıyakalı Sibel Erturan 29 yaşındadır. 5 yıllık evli olan Sibel Erturan 1 çocuk annesidir. Sessizliği ve sakinliği ve bilgili olması ile tanınıyor.

Bahriye Erturan ise tam bir mutfak aşığıdır. Oğlu ve gelininin savurganlığından şikayetçidir.


Zuhal Topal’la Sofrada 23-27 Eylül yarışmacıları kimdir


Esile Şengörür – Kaynana Meral Şengörür

Esile Şengörür 28 yaşında ve 1 yıllık evlidir. İnançlı, çalışkan ve bir o kadar da hırslıdır. Mutfakta hızlı olan Esile Şengörür, çok çabuk küsmesiyle tanınıyor. Kaynana Meral Hanım ise tam bir alışveriş tutkunudur. Gardırobu eşya doludur.

Zuhal Topal’la Sofrada 23-27 Eylül yarışmacıları kimdir

Müjde Ahiskalı – Kaynana Ömür Ahiskalı

Müjde Ahiskalı 36 yaşında ve 7 yıllık evlidir. Mağruri ağırbaşlı ve sözünün eridir. Yemek yapmak ise en büyük eğlencesidir. Kayınvalide Ömür Hanım ise gelininin en büyük destekçisidir.

Zuhal Topal’la Sofrada 23-27 Eylül yarışmacıları kimdir

Gülten Bezek – Kaynana Hayriye Bezek

Gülten Bezek 45 yaşında ve 21 yıllık evlidir. 2 çocuk annesi olan Gülten Bezek, kayınvalidesi ile uyumu ile dikkat çekiyor. Kaynana Hayriye Hanım ise dediğim dedik birisi ancak bir o kadar da merhametli birisidir.

Zuhal Topal’la Sofrada 23-27 Eylül yarışmacıları kimdir

Mine Kahramantürk – Kaynana Sündüz Kahramantürk

Mine Kahramantürk 42 yaşında ve 23 yıllık evli 2 çocuk annesidir. Kayınvalide Sündüz Hanım ise tam bir İzmir Hanımefendisidir. Sessiz, sakin, ağırbaşlı ama sözünün de eridir.

Zuhal Topal’la Sofrada 23-27 Eylül yarışmacıları kimdir

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