Zuhal Topal'la Sofrada (17 Ocak Cuma) birincisi kim oldu? İşte para ödülünü alan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı

Zuhal Topal'ın sunuculuğu üstlendiği FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada 320. bölümüyle 17 Ocak Cuma akşamı haftanın finaline sahne oldu. Her hafta gelin ve kayınvadelerin beraber mücadele ettiği yemek yarışmasında, bu haftanın finali Kübra Hanım'ın evinde gerçekleşti. Kübra Hanım'ın yaptıkları yemeklere puan veren yarışmacılar haftanın birincisini belirledi. İşte, 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada birincisi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

13 Ocak Pazartesi günü bir haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları, haftanın son gününde yarışmacı Kübra Hanım'ın evine konuk oldu. Kübra Hanım haftanın son gününde en fazla puanı alıp birinci olmak için misafirlerinin karşısına oldukça iddialı bir menü ile çıktı.

Kayınvadelierin yaptıkları tadım bölümü sonrası yarışmacılar puanlarını verdi. Sunucu Zuhal Topal yapılan puanlarını açıklayarak haftanın birincisini ilan etti.

Bu hafta tüm yarışmacılardan en fazla puan alarak 15 Bin TL'nin sahibi olan isim Neslihan Hanım oldu.