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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 16-20 Eylül yarışmacıları kimdir?

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Zuhal Topal'la Sofrada 16-20 Eylül yarışmacıları kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 16-20 Eylül tarihli yarışmasında yine birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Seren Altıntaş-Semiha Uygun, Serap - Yüksel Bozkurt, Sümeyye-Ayşe Temel, Nur Döne-Kezban Kebapçı, bu haftanın yarışmacıları arasında yer alacak. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları, yarışmayı izleyen kişilerin araştırdığı isimler arasında yer aldı. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI

SEREN ALTINTAŞ- SEMİHA UYGUN

Seren 26 yaşında ve nişanlı, ODTÜ inşaat mühendisliği mezunudur. Master yapan Seren Altıntaş'ın eşi Bedi Uygun ise avukattır. Gelin adayı ve Kaynana Mersin Karaduvar'dan geldi. 

Zuhal Topalla Sofrada 16-20 Eylül yarışmacıları kimdir


SERAP BOZKURT-YÜKSEL BOZKURT

Serap 23 yaşında ve bir çocuk annesidir. Gaziantep'li Serap Bozkurt, kayınvalidesi ile mutfağa girecek. Sabah akşam evden çıkmayan Serap, mutfağının kendisine yeteceğini söylüyor. Serap Bozkurt, "Gaziantepliyiz biz ve tabi ki her türlü yemek bizden sorulur. En lezzetli yemekler Gaziantepte'dir" sözleriyle yarışmadaki heyecanlarını vurguladı.

Zuhal Topalla Sofrada 16-20 Eylül yarışmacıları kimdir

SÜMEYYE TEMEL-AYŞE TEMEL

Sümeyye Temel 22 yaşında ve iki çocuk annesidir. Mardinli olan Sümeyye Temel, rakiplerine hiç şans tanımadığını vurguluyor. Kayınvalide Ayşe Temel ise titizlik ve temizlik takıntılıdır. 

Zuhal Topalla Sofrada 16-20 Eylül yarışmacıları kimdir

NUR DÖNE KEBAPÇI- KEZBAN KEBAPÇI

24 yaşındaki Nur Döne Kebapçı 3 yıllık evli ve yemek yapmayı hem iş hem de eğlence olarak vurguluyor. Kezban Kebapçı ise sessiz sakin olmasına rağmen mutfağına bayağı hakimdir. Nur Döne Kebapçı, kimsenin şansı olmadığını ve birincinin kendisi olduğunu vurguluyor.

Zuhal Topalla Sofrada 16-20 Eylül yarışmacıları kimdir

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