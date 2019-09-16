Zuhal Topal'la Sofrada 16-20 Eylül yarışmacıları kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada'nın 16-20 Eylül tarihli yarışmasında yine birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Seren Altıntaş-Semiha Uygun, Serap - Yüksel Bozkurt, Sümeyye-Ayşe Temel, Nur Döne-Kezban Kebapçı, bu haftanın yarışmacıları arasında yer alacak. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları, yarışmayı izleyen kişilerin araştırdığı isimler arasında yer aldı. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI
SEREN ALTINTAŞ- SEMİHA UYGUN
Seren 26 yaşında ve nişanlı, ODTÜ inşaat mühendisliği mezunudur. Master yapan Seren Altıntaş'ın eşi Bedi Uygun ise avukattır. Gelin adayı ve Kaynana Mersin Karaduvar'dan geldi.
SERAP BOZKURT-YÜKSEL BOZKURT
Serap 23 yaşında ve bir çocuk annesidir. Gaziantep'li Serap Bozkurt, kayınvalidesi ile mutfağa girecek. Sabah akşam evden çıkmayan Serap, mutfağının kendisine yeteceğini söylüyor. Serap Bozkurt, "Gaziantepliyiz biz ve tabi ki her türlü yemek bizden sorulur. En lezzetli yemekler Gaziantepte'dir" sözleriyle yarışmadaki heyecanlarını vurguladı.
SÜMEYYE TEMEL-AYŞE TEMEL
Sümeyye Temel 22 yaşında ve iki çocuk annesidir. Mardinli olan Sümeyye Temel, rakiplerine hiç şans tanımadığını vurguluyor. Kayınvalide Ayşe Temel ise titizlik ve temizlik takıntılıdır.
NUR DÖNE KEBAPÇI- KEZBAN KEBAPÇI
24 yaşındaki Nur Döne Kebapçı 3 yıllık evli ve yemek yapmayı hem iş hem de eğlence olarak vurguluyor. Kezban Kebapçı ise sessiz sakin olmasına rağmen mutfağına bayağı hakimdir. Nur Döne Kebapçı, kimsenin şansı olmadığını ve birincinin kendisi olduğunu vurguluyor.
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