Zuhal Topal’ın kaç puan vereceği merak ediliyor – İşte Zuhal Topal’ın bu haftanın yarışmacılarına verdiği puanlar
FOX TV'nin günlük yemek lezzeti yarışması Zuhal Topal'la Sofrada’da sunucunun verdiği puanlar dengeleri değiştiriyor. Yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar kadar Zuhal Topal’ın puanlaması program takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Zuhal Topal’ın bu haftanın yarışmacılarına verdiği puanlar...
Zuhal Topal'la Sofrada pazartesi günü başlayan haftalık macerasını 15 Kasım’da tamamlayacak. Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin ise puanladığı yarışmada Zuhal Topal’ın da değerlendirmesi de baz alınıyor ve kimi zaman kurtarıcı olabiliyor. İşte, 11-15 Kasım Zuhal Topal yarışmacıları ve Zuhal Topal’ın bugüne kadar verdiği puanlar…
1. GÜN YARIŞMACISI
Yasemin Erdur-Kaynana Havva Erdur
Zuhal Topal’ın verdiği puan:7
2. GÜN YARIŞMACISI
Sibel Kızılırmak-Kaynana Nafiye Kızılırmak
Zuhal Topal’ın verdiği puan:4
3. GÜN YARIŞMACISI
Serap Uzer-Kaynana Emine Uzer
Zuhal Topal’ın verdiği puan:6
4. GÜN YARIŞMACISI
Derya Özdemir-Kaynana Emine Özdemir
Zuhal Topal’ın verdiği puan:8
5. GÜN YARIŞMACISI
Aslı Ekşi- Kaynana Hediye Ekşi ikilisinin alacağı puan ilerleyen dakikalarda belli olacak.
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