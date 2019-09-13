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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 20:22, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın puan durumu

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Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın puan durumu

FOX TV ekranlarında yayınlanan yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında heyecanlı bekleyiş sona erdi. 9 Eylül'de başlayan bir haftalık maratonun ardından, haftanın 1. olan ismi puanlama sonrası açıklandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim 1. oldu? İşte, 9-13 Eylül haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu.

Yemek konusunda iddialı gelinlerin kayınvalidelerine karşı yemek yaptığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali cuma akşamı gerçekleşti. İkinci sezon ile heyecanına kaldığı yerden devam eden yarışmada, 5 gelin evlerinde konuk ettiği kayınvalideleri ağırladı ve kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak oylama yaptı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta 10 bin TL'yi kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın finali Büşra Hanım'ın evinde gerçekleşti. Yemeklerin ardından, kayınvalilerin yaptığı oylama sonucu Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında Neslihan Hanım 23 puanla bu haftanın birincisi oldu. Haftanın en çok puanını alan yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

 Serap Hanım: 18 puan

Kader Hanım: 19 puan

Yağmur Hanım: 22 puan

Büşra Hanım: 22 puan

Neslihan Hanım: 23 puan

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