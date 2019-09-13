Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın puan durumu
FOX TV ekranlarında yayınlanan yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında heyecanlı bekleyiş sona erdi. 9 Eylül'de başlayan bir haftalık maratonun ardından, haftanın 1. olan ismi puanlama sonrası açıklandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim 1. oldu? İşte, 9-13 Eylül haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu.
Yemek konusunda iddialı gelinlerin kayınvalidelerine karşı yemek yaptığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali cuma akşamı gerçekleşti. İkinci sezon ile heyecanına kaldığı yerden devam eden yarışmada, 5 gelin evlerinde konuk ettiği kayınvalideleri ağırladı ve kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak oylama yaptı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta 10 bin TL'yi kim kazandı?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın finali Büşra Hanım'ın evinde gerçekleşti. Yemeklerin ardından, kayınvalilerin yaptığı oylama sonucu Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında Neslihan Hanım 23 puanla bu haftanın birincisi oldu. Haftanın en çok puanını alan yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.
Serap Hanım: 18 puan
Kader Hanım: 19 puan
Yağmur Hanım: 22 puan
Büşra Hanım: 22 puan
Neslihan Hanım: 23 puan
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