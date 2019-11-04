Zuhal Topal’a Sofrada yarışmasını kim kazanmıştı? İşte, geçtiğimiz haftanın birincisi olan isim
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının takipçileri yeni bölümleri beklerken bir yandan da geçtiğimiz haftanın birincisini araştırıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 1 Kasım Cuma haftanın finalini yapmıştı, son bölümü kaçıran izleyiciler internet üzerinden kazanan yarışmacıyı araştırıyor. Peki, Zuhal Topal’a Sofrada yarışmasını kim kazanmıştı? İşte, geçtiğimiz haftanın birincisi olan isim...
Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan yarışmacılar yeteneklerini sergiliyor. Haftanın beş farklı gününde, beş farklı gelinin yarıştığı Zuhal Topal'la sofrada haftanın finalini cuma günü yapıyor, kazanan isim 15 bin TL’lik çekin sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasını geçen hafta kim kazanmıştı?
1 KASIM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
İlgi gören yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 1 Kasım Cuma akşamı ekranlara gelen 265. bölümünde, Ayşe Hanım misafirlerini konuk etti. Ayşe Hanım haftanın finalinde; Kıymalı tarhana çorbası, tavuklu börek, zeytinyağlı taze börülce, etli İzmir enginarı, arpa şehriyeli pirinç pilavı, İzmir tulum peynirli salata, üç renkli prenses salatası menüsü ile yarışmacıların karşısına çıktı.
Yapılan tadım bölümünün ardından puanlama bölümüne geçildi. 1 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta en fazla puanı alan yarışmacı Çiğdem Hanım oldu. 34 puanla haftanın birincisi olan Çiğdem Hanım 15 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.
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