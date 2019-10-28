Zuhal Topal kimdir, eşi kim?
Zuhal Topal, sunuculuğunu üstlendiği programlar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Zuhal Topal, 2013 yılında 'En iyi Komedi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olmuştu.
Türk program sunucusu, oyuncu Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır.
Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanındı. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etti. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynadı ve büyük beğeni topladı. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynadı. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken kızı Lina’yı dünyaya getirdi. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterildi ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Zuhal Topal, 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evli ve Lina adında bir kız çocuğu var.
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