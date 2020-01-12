Zootropolis: Hayvanlar Şehri konusu nedir? Zootropolis: Hayvanlar Şehri seslendirenler kimlerdir?

Karlar Ülkesi (Frozen), Oyunbozan Ralph (Wreck-it Ralph), 6 Süper Kahraman (Big Hero 6) gibi önemli animasyonları izleyicilerle buluşturan Walt Disney Animasyon Stüdyosu, Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmine imza attı. Animasyon filmi olan ve vizyona girdiği dönemde popüler olan filmde çok sayıda ünlü isim seslendirme yapıyor. İşte, Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmiyle ilgili detaylar...

SESLENDİRME KADROSUNDA KİMLER VAR?

2008 senesinde gösterime giren Bolt ve sonrasında Karmakarışık animasyonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Byron Howard ve Rich Moore Zootropolis: Hayvanlar Şehri'nin yönetmen koltuğunda oturuyor. Kendini kanıtlama çabasına giren çaylak polis Judy Hopps'un girdiği zorlu mücadeleyi anlatan animasyonda Once Upon a Time dizisi ile parlayan Gniffer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, J.K Simmons ve Octavia Spencer gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Zootopia tüm hayvanları içinde bulundurması ve barış içerisinde yaşamasıyla diğer şehirlere göre çok farklıdır. Dünya’nın en büyük ya da en küçük hayvanı dahi olsa Zootopia’nın tüm kapıları açıktır.

Polislik mesleğinde henüz yeni olan Joody Hoops da Zootopia’ya yeni atanmış, ancak devasa büyüklükteki hayvanlarla çalışmanın kolay olmadığını anlamıştır. Kendini ispatlamak için, önemli bir davayı üstlenen Hoops Nick Wilde ile çalışmak zorundadır.