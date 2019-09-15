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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir?

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Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir?

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Kıbrıs'ta düzenlenen ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı nikah töreninin ardından Erkan Erzurumlu ile dünya evine girdi. Bu gelişmenin ardından, Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Erkan Erzurumlu kimdir?

Erkan Erzurumlu, hayatını Ziynet Sali ile birleştirmesinin ardından gündem oldu. Özellikle Ziynet Sali'nin hayranları ve sevenleri, Erkan Erzurumlu'nun kim olduğuna dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu hakkında merak edilen ayrıntılar...

4 Haziran 1984 tarihinde dünyaya gelen Erkan Erzurumlu, gitaristlik yapmaktadır. Uzun süredir Ziynet Sali ile birlikteliği devam eden Erkan Erzurumlu magazin basınını takip edenlerin, adını yakın zamanda duymaya başladığı bir isim. İkili bir süredir sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapıyordu.

Erkan Erzurumlu bir dönem Ajda Pekkan ve Fettah Can ile de müzikal çalışmalar yapmıştı.

 

 

 

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