Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir?
Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Kıbrıs'ta düzenlenen ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı nikah töreninin ardından Erkan Erzurumlu ile dünya evine girdi. Bu gelişmenin ardından, Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Erkan Erzurumlu kimdir?
Erkan Erzurumlu, hayatını Ziynet Sali ile birleştirmesinin ardından gündem oldu. Özellikle Ziynet Sali'nin hayranları ve sevenleri, Erkan Erzurumlu'nun kim olduğuna dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu hakkında merak edilen ayrıntılar...
4 Haziran 1984 tarihinde dünyaya gelen Erkan Erzurumlu, gitaristlik yapmaktadır. Uzun süredir Ziynet Sali ile birlikteliği devam eden Erkan Erzurumlu magazin basınını takip edenlerin, adını yakın zamanda duymaya başladığı bir isim. İkili bir süredir sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapıyordu.
Erkan Erzurumlu bir dönem Ajda Pekkan ve Fettah Can ile de müzikal çalışmalar yapmıştı.
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