Zeynep Eronat İspanyoların gönlünde taht kurdu
Zeynep Eronat, İspanya’nın ünlü dergisi Telenovela’ya röportaj verdi.
Türkiyede yayınlandığı 2006-2008 yıllarında reyting rekorları kıran “Sıla” dizisi İspanya'da yayınlandığı günden beri büyük beğeniyle izleniyor.
Sıla dizisinde “Bedar” karakterine hayat veren Zeynep Eronat İspanyol halkının gönlünde taht kurmayı başardı ve en çok sevilen oyuncu oldu. "Magazin Telenovela" dergisi, duayen oyuncu Zeynep Eronat ile bir röportaj gerçekleştirdi.
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