Zeval kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? Zeval nedir?

Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. Televizyon başındakilerin araştırdığı büyük para ödülüne sahip sahip soru son bölüme damga vurdu. Peki, Zeval kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?

SORU:

Zeval kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?

A: Sabah

B: Öğle

C: Akşam

D: Gece

Doğru cevap: B Öğle

ZEVAL VAKTİ NE ZAMAN?

Zeval vakti, “Öğle vakti”ne denilmektedir. Çubuk gölgesi en kısa olduğu için, bu vakte zevâl vakti denir. Güneş saatleri, saatlerin başlangıcı olan öğle ve gurup (Güneş’in batış ânı) vaktine göre de öğle başlangıçlı (zevâlî) ve akşam başlangıçlı (gurûbî) olarak ikiye ayrılır.

Geometriden bilindiği gibi, çekül doğrultusundan geçen her düzlem düşey düzlem olup bu düzlemler üzerine çizilen güneş saatlerinin her biri de düşey güneş saati olur. Bir düşey güneş saatinin yüzeyi başlangıç güney dairesi (daire-i evvel-üs sümût) üzerine çakışıyorsa, yani ufuk düzlemiyle oluşturduğu arakesit doğu-batı doğrultusundaysa, mezvele olarak adlandırılır. Eğer güneş saati yüzeyi öğle doğrusu (nısf-ün nehâr) ile çakışıyorsa, doğusal veya batısal güneş saati (şarkî veya garbî basîta) adı verilir.