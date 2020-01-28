Zemheri'nin yeni bölümünde Firuze holdinge geri dönecek mi? İşte Zemheri'nin 3. bölüm fragmanı

Show TV'de yayınlanan Zemheri bu hafta 29 Ocak'ta sevenlerinin karşısına çıkacak. Zemheri'nin yayınlanan fragmanına babasının hapse girmesinde Ayaz’ın da parmağı olduğunu anlayan Firuze'nin vereceği tepki haftaya damga vuracak. İşte, Zemheri'nin 3. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklarlar ilgili ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze’nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır.

Faruk’un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif alır.