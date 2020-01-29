Zemheri nerede çekiliyor? Zemheri dizisi hangi şehirde çekiliyor?
Zemheri dizisi nerede çekiliyor sorusu diziyi izleyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Dizinin İstanbul'un farklı mekanlarında çekiliyor olması dolayısıyla araştırılan konu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. İşte, Zemheri dizisinin çekildiği şehir ve semt hakkında bazı bilgiler
Genellikle İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekilen Zemheri dizisi, farklı sahneler nedeniyle İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de çekilmektedir.
Zemheri dizisinin genel konusu; İkiz kardeşinden ayrılarak evlatlık olarak verilen karakter üvey kardeşine aşık olmuştur. İkizi olduğunu öğrenir öğrenmez peşine düşen karakter, kardeşini bulduğunda cinayete kurban vermektedir. Polis kılığındaki karakter kardeşinin intikamını alabilmek için çetin mücadelelerin içerisine girmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle