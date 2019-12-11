Zemheri dizisi ne zaman başlayacak? Zemheri dizisinin konusu ne?

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin rol aldığı Zemheri dizisi, kısa süre sonra yayın hayatına başlayacak. İşte, Zemheri dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri’nin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi isimler bulunuyor.

İlk fragmanı yayınlanan dizinin yayın günü henüz belli olmadı. Zemheri'nin yılbaşının hemen sonrası yayın hayatına başlayacağı tahmin ediliyor. Dizinin yayın gününe ilişkin yapımcı ya da kanaldan bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.