Zemheri dizisi ne zaman başlayacak?

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri'nin yayın tarihi diziseverler tarafından merak ediliyor. Show TV'de yayınlanacak dizinin ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor. İşte, Zehmheri hakkında merak edilenler...

İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'de ekranlara gelecek Zemheri yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Ancak Zehmheri'nin 2020'nin ilk günlerinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Dizinin yayın gününe ilişkin yapımcı ya da kanaldan bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

Zemheri’nin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi isimler bulunuyor.