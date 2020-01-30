Zemheri 3. son bölümünde Ayaz kararını veriyor! 4. yeni bölüm fragmanı yayında

Zemheri yeni bölüm fragmanında Ayaz'ın tavrı Firuze tarafından pür dikkat takip edilmektedir. Babası Yaşar'ı hapishaneye gönderen Firuze, ne yapacağını bilememektedir. Zemheri yeni bölüm fragmanında yaptığı yanlışın farkında olan Ayaz ise ne yapacağını bilememektedir. İşte, Zemheri dizisinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

ZEMHERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZEMHERİ 3. SON BÖLÜMÜ KARAKOLDA BİTTİ

Firuze babasının hapse girmesinde Ayaz’ın da parmağı olduğunu anladığı an büyük bir yıkım yaşar. İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze’nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır.

Faruk’un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif alır. Kaderin iki masum aşıkla işi henüz bitmemiştir. Ayaz’ın Firuze’nin yüzüne bakacak gücü, Firuze’nin de Ayaz’ın sesini duyamaya tahammülü yoktur. İkili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

Yaşar Pınar’ın kurtuluşu Ayaz’ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz büyük bir kararın eşiğindedir.