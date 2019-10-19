Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Nedim iyileşiyor! İşte Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanları
Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak olan bölümünde Ceren köşkten kovulduğu anda, eve Cemre ve Cenk'in girmesi ile neye uğradığını şaşıracak. Nedim cephesinde ise iyileşme belirtileri Şeniz'i zor duruma sokacak. İşte, Zalim İstanbul'un 7. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair detaylar.
Pazartesi akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Zalim İstanbul, bu hafta de heyecanlı anlar ile sevenlerinin nefesini kesecek. Cemre ve Cenk'in evliği ile suların bir türkü durulmadığı köşte, bu kez Agah'ın Nedim ile ilgili planlarını devreye sokması Şeniz tarafından yeni bir krize neden olacak. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 7. bölüm kısa özeti.
ZALİM İSTANBUL'UN 7. BÖLÜM ÖZETİ
Ceren ve Neriman, Agâh’ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk ile burun buruna gelirler. Cemre ve Cenk’e köşkün kapıları açılmıştır. Ceren nereye gittiğini dahi bilmeden köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk’in eve kabul edilişinin şokunu yaşar.
Cemre ve Cenk ise, en az Ceren kadar şaşkındır. Agah’ın bu kararının altında yatan nedenleri sorgularken işin altında Şeniz olmasından şüphelenirler. Ancak, Şeniz in gündemi Cemre ve Cenk’i göremeyecek kadar doludur. Şeniz, Agah’ a hesap vermekle meşguldür.
Ceren ve Neriman getirildikleri apartman dairesinde hayatlarının şokunu yaşarlar. Agah, Seher ve Şeniz’i bir anda karşılarında gören Ceren ve Neriman için oyun bitmiştir. Artık köşkün kapıları Ceren ve Neriman’a kapatılmıştır.
Nedim’in hayatında yepyeni bir sayfa açılırken, doktordan duydukları Agah ve Nedim için büyük bir başlangıç olacaktır.
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