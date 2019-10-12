Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Ceren'in Nedim'e yaptığı zulüm ortaya çıkıyor! İşte Zalim İstanbul'un 15. bölüm fragmanı
Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta soluk kesen bölümleri ile izleyiciden tan not alan Zalim İstanbul'un bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde, Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkacak. Gerçeklerle yüzleşen Agah ise Ceren'i köşkten kovacak. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul'un 15. bölüm fragmanı.
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay gibi oyuncuların yer aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul 14 Ekim Pazartesi akşamı 15. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Zalim İstanbul'un geçen hafta heyecanla takip edilen bölümünün ardından, bu haftaki yeni bölümde de ortalık yine karışacak. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölümününün kısa özeti.
ZALİM İSTANBUL'DA BU HAFTA NELER OLACAK?
Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkıyor!
Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak?
GEÇEN HAFTAKİ BÖLÜMÜN ÖZETİ
Cenk ve Cemre’nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getirir. Şeniz oğlunun hamlesi ile kriz geçirirken, Seher Cemre’nin parmağından yüzüğü çıkarttırmak için uğraşır. Cemre ise Nedime ulaşabilmek uğruna girdiği bu yoldan dönmemeye kararlıdır. Agah oğlunun sürprizini öğrendiğinde ise artık Cenk ve Cemre için köşkün kapıları kapanmıştır.
Agah oğlunu ret etme noktasına gelirken Şeniz, Seher’e ve kızlarına oğlunu yem etmemeye kararlıdır. Şeniz oğlu için Agahı bile karşısına almayı göze alır ancak Cenk için geri dönüş yoktur. Cenk, Agah tarafından soyadının tanıdığı tüm imtiyazlardan men edilirken Cemre asıl hedefe kitlenmiştir.
Seher’in yüreği bir yanda Cemre için ezilirken diğer yanda şahit olduğu Şeniz ve Ceren yakınlığı ona tekrar kasada bulduğu görüntüleri hatırlatır.
Nedim ise aldığı evlilik haberi ile kriz geçirirken, kendini bekleyen sürprize hazırlıksız yakalanır.
Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılır. Agahın odaya girişi ise Ceren için sonun başlangıcı olur.
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