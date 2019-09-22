Zalim İstanbul yeni bölümde Cenk'ten Cemre'ye şaşırtıcı teklif! İşte Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran Zalim İstanbul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un pazartesi akşamı yayınlanacak olan 12. bölümünde, Cenk Cemre'yi bularak ona şaşırtıcı bir teklifle gelecek. Seher ise Ceren'in yanında taraf alırken, gördükleri karşısında şoka uğrayıp fikrini değiştirecek. Peki, Zalim İstanbul yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Zalim İstanbul'da Karaçay Köşkü'nde fırtınalar durmak bilmiyor. Zalim İstanbul'un 23 Eylül'de yayınlanacak olan yeni bölümünde, yine sürpriz gelişmeler ekranlara gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde, Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu uzak tutmaya çalışacak. Agah ise Cemre'yi Nedim'den uzak tutmak için yeni önlem arayışına girişecek. İşte, Zalim İstanbul 12. bölüm özeti.
ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.
Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.
Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.
Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.
Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.
Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.
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