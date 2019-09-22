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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.09.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni bölümde Cenk'ten Cemre'ye şaşırtıcı teklif! İşte Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı

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Zalim İstanbul yeni bölümde Cenk'ten Cemre'ye şaşırtıcı teklif! İşte Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran Zalim İstanbul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un pazartesi akşamı yayınlanacak olan 12. bölümünde, Cenk Cemre'yi bularak ona şaşırtıcı bir teklifle gelecek. Seher ise Ceren'in yanında taraf alırken, gördükleri karşısında şoka uğrayıp fikrini değiştirecek. Peki, Zalim İstanbul yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

Zalim İstanbul'da Karaçay Köşkü'nde fırtınalar durmak bilmiyor. Zalim İstanbul'un 23 Eylül'de yayınlanacak olan yeni bölümünde, yine sürpriz gelişmeler ekranlara gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde, Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu uzak tutmaya çalışacak. Agah ise Cemre'yi Nedim'den uzak tutmak için yeni önlem arayışına girişecek. İşte, Zalim İstanbul 12. bölüm özeti.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.

Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.

Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.

Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.

Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.

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