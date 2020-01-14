Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Agah Şeniz'i kovuyor! İşte Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Zalim İstanbul 26. son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Zalim İstanbul'un yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İlgi gören dizide önümüzdeki hafta Şeniz'e karşı oldukça öfkeli olan Agah tüm gemileri yakacak. Fragmana yansıyan heyecanlı anlar Zalim İstanbul'un yeni bölümünde sürprizlerle dolu anların yaşanacağının ipucunu verdi. İşte, Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı...

ZALİM İSTANBUL'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

27. Bölüm Fragmanı yayında! Şeniz, Nedim'e savaş açıyor!

Agah gerçekleri öğrendikten sonra Şeniz'i köşkten kovar. Karaçay mülklerine girişi yasaklanmıştır. Şeniz'e karşı oldukça öfkeli olan Agah tüm gemileri yakmıştır. Duruma anlam veremeyen Damla ise yaşananlardan dolayı Nedim'i suçlar. Annesinin eve geri döneceğini düşünmektedir.

Şeniz'in gitmesiyle eline geçen fırsatı değerlendiren Ceren, köşkte hanımlığını ilan eder. Şeniz'den intikamını aldığını düşünür. Ancak karşısında Damla'yı bulur.

Yaşadığı şokun ardından kendine gelen Şeniz savaş bayraklarını çıkartır. Nedim'den öcünü almaya kararlıdır. Bir şekilde o köşke geri dönecektir. Nedim, Şeniz'e bir uyarıda bulunur. Ancak karşısında intikam ateşiyle tutuşan bir kadın vardır.

Şeniz'in köşke dönmek için bir sonraki hamlesi ne olacak? Agah'ı ikna edebilecek mi?