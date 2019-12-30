Zalim İstanbul'un yeni bölümü ne zaman? Zalim İstanbul hangi günler ekranlara geliyor?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Berker Güven'in rol aldığı Zalim İstanbul, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Zalim İstanbul'un yeni bölümünün ne zaman olduğu ve hangi günler ekranlara geldiği diziseverlerce araştırılıyor. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümü ne zaman? Zalim İstanbul hangi günler ekranlara geliyor?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul'un bu haftaki bölümü 30 Aralık'ta yayında olacak. Öte yandan sevilen dizinin yeni bölümleri her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor ve o akşamın en çok izlenenleri arasında yer alıyor. İşte, Zalim İstanbul hakkında merak edilenler...
GENEL KONUSU
Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.
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