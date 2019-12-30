Zalim İstanbul'un yeni bölümü ne zaman? Zalim İstanbul hangi günler ekranlara geliyor?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul'un bu haftaki bölümü 30 Aralık'ta yayında olacak. Öte yandan sevilen dizinin yeni bölümleri her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor ve o akşamın en çok izlenenleri arasında yer alıyor. İşte, Zalim İstanbul hakkında merak edilenler...

GENEL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.