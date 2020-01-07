Zalim İstanbul'un yeni bölümü ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin pazartesi akşamına damgasını vuran dizisi Zalim İstanbul'un 26. bölümüne yönelik araştırmalar, sevilen dizinin sıkı takipçilerince yoğun şekilde yapılıyor. Gözler şimdi Zalim İstanbul'un yeni bölümünden ilk fragmanın geleceği tarihte. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Yeni yıl tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Zalim İstanbul oldu, en son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşan Zalim İstanbul 13 Ocak Pazartesi günü 26. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

Zalim İstanbul'un 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır.

Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.

Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim’in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur.

Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır.

Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.