Zalim İstanbul'un yeni bölümü ne zaman?
Kanal D ekranlarında diziseverlerle buluşan Zalim İstanbul'un yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan Zalim İstanbul'un yeni bölümü 14 Ekim'de izleyiciyle buluşmayacak. Dizinin takipçileri, bu hafta neden yeni bölümün olmadığını ve 15. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm tarihi hakkında ayrıntılar...
Zalim İstanbul'un 15. bölümünün ne zaman yayınlanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde; Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovacak. Gözler şimdi Zalim İstanbul'un yeni bölüm tarihinde. İşte, Zalim İstanbul'un 15. bölümü hakkında ayrıntılar...
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul'un 15. bölümü, gelecek hafta yani 21 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak.
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Zalim İstanbul'un 15. bölümünde;
Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak?
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