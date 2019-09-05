Zalim İstanbul'un yeni bölümü ne zaman?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin rol aldığı Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul'un, yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümü ne zaman?
Kanal D ekranlarında yayınladığı günden bu yana fırtınalar estiren Zalim İstanbul'un yeni sezonunun başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu fenomen dizi, kısa süre sonra dizseverlerle buluşacak. İşte, konuya ilişki ayrıntılar...
Yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi ekrana gelecek.
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...
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