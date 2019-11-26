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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.11.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 20. bölümün özeti

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Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 20. bölümün özeti

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Zalim İstanbul, bu hafta 20. bölümü ile izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Zalim İstanbul'un yayınlanan son bölümünde, Nedim planlarını devreye sokmak için Ceren ile anlaşma yaptı. Agah'ı karşısına alan Nedim, amcasına köşk ve şirketle ilgili verdiği kararı söyledi. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, Zalim İstanbul 20. bölüm özeti.

İkinci sezonu ile ekranlarda fırtına estiren Zalim İstanbul, 25 Kasım Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizide bu hafta Ceren'i köşke getiren Nedim, Karaçaylar'dan intikam almak için büyük hamleler yaptı. Cenk'in Cemre'ye söylediği sözler ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Heyecanlı bölümün ardından Zalim İstanbul'un haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte, Zalim İstanbul'un 21. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim ve Ceren’i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Şoku atlatan Agah Ceren’i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur. Cenk ve Damla, köşkün sahibi benim diyen Nedim karşısında şaşkına dönerken Şeniz bu durumu fırsata çevirme çabasındadır.

Cemre Nedim’in yaptıklarına inanamazken, Cenk öfke ile karşısına çıkar. Nedim’in, Cenk ve Cemreye evden ne zaman taşınacaklarını sorması Cenk için son damladır.

Cenk kararlıdır; Nedim savaş istiyorsa, savaşacaktır.

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