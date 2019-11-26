Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 20. bölümün özeti
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Zalim İstanbul, bu hafta 20. bölümü ile izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Zalim İstanbul'un yayınlanan son bölümünde, Nedim planlarını devreye sokmak için Ceren ile anlaşma yaptı. Agah'ı karşısına alan Nedim, amcasına köşk ve şirketle ilgili verdiği kararı söyledi. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, Zalim İstanbul 20. bölüm özeti.
İkinci sezonu ile ekranlarda fırtına estiren Zalim İstanbul, 25 Kasım Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizide bu hafta Ceren'i köşke getiren Nedim, Karaçaylar'dan intikam almak için büyük hamleler yaptı. Cenk'in Cemre'ye söylediği sözler ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Heyecanlı bölümün ardından Zalim İstanbul'un haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte, Zalim İstanbul'un 21. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ
Nedim ve Ceren’i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Şoku atlatan Agah Ceren’i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur. Cenk ve Damla, köşkün sahibi benim diyen Nedim karşısında şaşkına dönerken Şeniz bu durumu fırsata çevirme çabasındadır.
Cemre Nedim’in yaptıklarına inanamazken, Cenk öfke ile karşısına çıkar. Nedim’in, Cenk ve Cemreye evden ne zaman taşınacaklarını sorması Cenk için son damladır.
Cenk kararlıdır; Nedim savaş istiyorsa, savaşacaktır.
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