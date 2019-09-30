Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Zalim İstanbul bu hafta 13. bölümü ile erkanlara geldi. Zalim İstanbul'un yayınlanan son bölümünde, Karaçay Köşkü'ne bomba gibi düşen haber tüm dengeleri değiştirdi. Cemre ise Cenk'in teklifini kabul etmeyerek kendi bildiği yoldan gitmeye karar verdi. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
İzleyiciler tarafından her hafta büyük ilgi gören Zalim İstanbul 30 Eylül Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Zalim İstanbul'ın son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüme ilişkin fragman şimdiden merak konusu oldu. Peki, Zalim İstanbul 14.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümüne dair bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cemre, Cenk'ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir. Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Seher, kızının bir yanda Nedime eziyetinin, bir yanda dilinden düşürmediği Cenk’in hesabını sormaya kararlıdır.
Cemre ise, Nedim’e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk’in yardımına ihtiyacı vardır. Nedim için kurdukları yeni plan eyleme geçse de onları bekleyen kötü sürprizden haberleri olmaz.
Attıkları her adım Şeniz tarafından engellenen Cenk ve Cemre’nin artık tek bir şansı vardır.
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