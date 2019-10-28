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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
28.10.2019 - 23:51, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16. bölümde neler oldu?

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Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16. bölümde neler oldu?

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Zalim İstanbul, 16. bölümü ile sevenlerine heyecanlı anlar yaşattı. Zalim İstanbul'un yayınlanan son bölümüne Nedim'in giderek iyileşmesi, Cemre ve Agah arasında geçen yüzleşme damga vurdu. Dizinin haftaya yayınlanacak olan bölümü şimdiden izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16. bölümde neler oldu?

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, 28 Ekim Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Zalim İstanbul'un bu haftaki bölümünde heyecanlı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Peki, Zalim İstanbul'un 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, dizinin yeni bölümü ile ilgili merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk kan vermek üzere iken, son anda kararını değiştirir ve hastaneden kaçar. Agâh oğlunun peşine takılır, neden hastaneden kaçtığını sorgular. Cenk artık köşeye sıkışmıştır ve gerçek ortaya çıkınca babasına karşı yaşayacağı utancın büyüklüğü ile ilk kez karşı karşıya kalır.

Cemre, Nedim’in köşkten gönderilmesinin şokunu yaşarken, nereye ve neden gönderildiğinin peşine düşer. Seher, Ceren’den babalık testi yapılacağını öğrenip soluğu Agâh’ın yanında almıştır. Agâh, Seher’e açıklama yapamazken Seher’i içine düşürdüğü kurtla gönderir.

Agâh, Nedim’i Londra’ya gönderdiğini açıklar. Cemre haberin şaşkınlığını üstünden atamadan Cenk’in boşanmak için başvuruda bulunduğunu öğrenir. Şeniz ise, Agâh’ın Nedim’in iyileşmesinden umudunu kestiğini düşünerek rahatlar.

Bütün bu olanlardan uzakta ise Nedim’e gelecek davetsiz misafir, Nedim’in çaresi olacaktır.

 

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